Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı son dakika? Yüzde 25 kira artışı devam edecek mi, ne zamana kadar? RESMİ GAZETE!

Kiracı ve ev sahipleri için kritik tarih yaklaşırken internet arama motorlarında 'Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı son dakika? Yüzde 25 kira artışı devam edecek mi, ne zamana kadar? ' soruları sıklıkla araştırılır oldu. Konuya ilişkin son dakika açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. İşte son dakika gelişmenin detayları...
KİRADA YÜZDE 25 ZAM SIRINI UZATILDI MI?
Son dakika... Adalet Bakanı Tunç'tan kirada yüzde 25 zam sınırı hakkında flaş açıklama geldi.
Tunç, ''Konutta kiraya yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme uzatılacak, üzerinde çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetişmezse geriye doğru işletilecek.'' dedi.
Öte yandan bu konu MYK'da AK Parti'nin gündem masasındaydı.
AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımıza küresel ekonomik sorunlar, pandemi, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle ülkemizin de bu tablodan etkilendiğini ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ile bunu biz çözeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kiralarla ilgili bize iletilen tüm şikayetleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.