Ehliyeti olanlar dikkat: Trafikte bu hatayı yapmamalısınız! Yapanlar 8 bin 90 TL ceza ödeyecek

Yeni tip sürücü belgesi önceki ehliyetlere kıyasla daha güvenli ve işlevsel olmasıyla tanınıyor. 2016 yılında yapılan bu değişim sürücülerin trafikteki güvenliğini artırmak ve sürücü kimliklerinin daha güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu dönüşümün ardından eski kimlik ve ehliyetini değiştirmek isteyenler için son tarih açıklandı.
8190 TL PARA CEZASI VAR
Ehliyetsiz bir şekilde araba kullanmanın cezası 2023 yılı için 8190 TL olarak duyuruldu. Ehliyetsiz araç kullandırma cezası da aynı şekilde 8190 TL oldu.
Aynı zamanda ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesinin cezası da 4060 TL olarak belirlendi.