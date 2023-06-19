Ehliyeti olanlar dikkat! 18 yaş ve üstü olanlar bunu sakın yapmayın: 8.190 TL para cezası kesiliyor

Ehliyetsiz araç kullanmanın yanı sıra başkasına ehliyetsiz araç kullandırmak da büyük suç. Ayrıca ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesi durumunda da cezalar uygulanıyor. Başkasına ehliyetsiz araç kullandırmanın cezası 8190 TL oldu. Bu önlem sadece sürücülerin kendi ehliyetsiz araç kullanmasını değil başkalarını da bu tehlikeli duruma sürüklemelerini önlemek amacıyla alındı.