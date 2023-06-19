Ehliyeti olanlar dikkat! 18 yaş ve üstü olanlar bunu sakın yapmayın: 8.190 TL para cezası kesiliyor

Ehliyetsiz araç kullanmanın yanı sıra başkasına ehliyetsiz araç kullandırmak da büyük suç. Ayrıca ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesi durumunda da cezalar uygulanıyor. Başkasına ehliyetsiz araç kullandırmanın cezası 8190 TL oldu. Bu önlem sadece sürücülerin kendi ehliyetsiz araç kullanmasını değil başkalarını da bu tehlikeli duruma sürüklemelerini önlemek amacıyla alındı.
8190 TL PARA CEZASI VAR
Ehliyetsiz bir şekilde araba kullanmanın cezası 2023 yılı için 8190 TL olarak duyuruldu. Ehliyetsiz araç kullandırma cezası da aynı şekilde 8190 TL oldu.
Aynı zamanda ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesinin cezası da 4060 TL olarak belirlendi.