250.000 TL'lik bu eski banknotu bulduysanız müjde zengin oldunuz servet değerinde! Sandığınızda bu paradan varsa...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uzun bir süredir saklanan ve üzerinde basım hatası olan bir banknot ortaya çıktı. Banknot koleksiyoncusu olan vatandaş zaman içinde basım hatası olan bu nadir banknotun değerinin artabileceğine inanarak sabırla bekledi. Şimdi ise 250 bin liralık banknotu binlerce TL'ye satmayı planlıyor.