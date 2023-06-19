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    • Ekonomi
    • 19.06.2023 10:00
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    • 19.06.2023 10:00
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    250.000 TL'lik bu eski banknotu bulduysanız müjde yaşadınız! Sandıkları kurcalayın servet ediyor! Sizde de varsa...

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde uzun bir süredir saklanan ve üzerinde basım hatası olan bir banknot ortaya çıktı. İlçede memur olarak görev yapan bir vatandaş maaşları dağıtırken dikkatini çeken 250 bin TL'lik banknotta Atatürk'ün resminin yüzünde damla gibi bir basım hatası olduğunu fark etti. Bu özel banknotu koleksiyonuna ekleyen vatandaş uzun yıllar boyunca sakladığı banknotun değerinin artabileceği düşüncesiyle parayı yıllarca sakladı.

    Bu banknot servet ediyor!

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde uzun bir süredir saklanan ve üzerinde basım hatası olan bir banknot ortaya çıktı. Banknot koleksiyoncusu olan vatandaş zaman içinde basım hatası olan bu nadir banknotun değerinin artabileceğine inanarak sabırla bekledi. Şimdi ise 250 bin liralık banknotu binlerce TL'ye satmayı planlıyor.

    HATAYI FARK ETTİ

    İlçede memur olarak görev yapan bir vatandaş maaşları dağıtırken dikkatini çeken 250 bin TL'lik banknotta Atatürk'ün resminin yüzünde damla gibi bir basım hatası olduğunu fark etti.

    Banknot koleksiyoncusu olan vatandaş zaman içinde basım hatası olan bu nadir banknotun değerinin artabileceğine inanarak sabırla bekledi. Bu özel banknotu koleksiyonuna ekleyen vatandaş, uzun yıllar boyunca sakladığı banknotun değerinin artabileceği düşüncesiyle hareket etti.

        Şimdi ise 250 bin liralık banknotu binlerce TL'ye satmayı planlıyor. 1992 yılında basılan ve 1999'da tedavülden kalkan banknot, günümüzde oldukça nadir bulunan ve koleksiyoncular tarafından aranan bir para birimi.

        Banknotun orijinal olduğunu ve baskı hatası nedeniyle Atatürk'ün yüzünde gözyaşı damlası gibi bir iz bulunduğunu belirten vatandaş, "250 bin lira banknot o dönem maaşımın dörtte biriydi. Şimdi ise, 250 bin TL'ye satmaya hazırım. Satın almak isteyenler banknota bakabilirler" dedi.

        Vatandaş açıklamasını şu şekilde bitirdi:

        "O dönemlerde bankalardan maaş çekme yoktu. Biz maaşları personelimize Ziraat Bankasından çekerek elden dağıtırdık. Yine böyle bir maaş dağıtımı esnasında bankadan çektiğim bir banknot arasında yer alan hatalı basım bir para dikkatimi çekti.

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            Haberler Ekonomi 250.000 TL'lik bu eski banknotu bulduysanız müjde yaşadınız! Sandıkları kurcalayın servet ediyor! Sizde de varsa...
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