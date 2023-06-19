14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL? Bilezik almak isteyenler hemen baksın! Güncel altın bilezik fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI



ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?

"ÖNÜMÜZDEKİ 2 AYLIK DÖNEMDE FİYATLAR BU ŞEKİLDE STABİL KALABİLİR"

Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk "Altının uzun vadedeki duruşunu hâlâ değiştirmedik. Özellikle doların yılsonu beklentisinin 23-24 TL olması sebebiyle altındaki tepki de hızlı bir şekilde artacaktır. Yaklaşık olarak ons fiyatını 2 bin 500 dolar seviyelerinde görme ihtimalimiz bile olacaktır. Önümüzdeki 2 aylık dönemde fiyatlar bu şekilde stabil kalabilir, çünkü biz tepkiyi şu anda aldık altında. Bu rakamlarda biraz geri çekilme biraz da geri yükselmelerle beraber dalgalı şekilde bu seviyeyi koruyacağını düşünüyoruz. Çeyrek altın şu anda 2.020 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Bu yüzden altındaki yükseliş biraz daha devam edecektir" diye konuştu.

"ALTINDA YAŞANAN DÜŞÜŞLER KORKUTMASIN"

"Müşterilerimizin en çok yanıldığı konu şu, televizyonda gördükleri haberle ertesi gün altın almaya çalışıyorlar, ancak fiyatlar hızlı bir şekilde değişmiş olabiliyor. Bu panik alımı ve panik satımı mecburen gerçekleşiyor. Haberi ertesi gün görüyorlar ve 'altın yükselmiş' diyerek almaya başlıyorlar. Bu alımla beraber de aslında biraz daha fazla tepki verip yükselişini devam ettirebiliyor ama sonraki günlerde hafif bir düşüş gözlemleyebiliyoruz. Bu düşüşte de korkmamalarını tavsiye ediyoruz. Düşüş kısa süreli olur ve altın tekrar toparlanarak yükselişe geçecektir."