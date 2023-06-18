Kalyon Holding'in Romanya yatırımının imzaları atıldı: "Enerji güvenliği açısından çok kritik bir proje"

Sakarya gazının projeye ilerleyen süreçte dahil olabileceğini kaydeden Över, "Biz kendi gazımızı yeterince temin ettikten sonra buraya da verebiliriz. Bir de Azerbaycan'da Şahdeniz 2'de çıkan gazın TANAP üzerinden buraya aktarılması planı var. Bunlarla birlikte Türkiye'nin enerji Hub'u haline gelmesine katkıda bulunacak bu proje" şeklinde konuştu.



Serdar Över, Kalyon holdingin AB için geçerli olan teknik kriter puanlamalarının da iyi olduğunu vurgulayarak yatırımların süreceğini kaydetti.

AVRUPA BİRLİĞİ "ORTAK FAYDA" PROJESİ

Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, AB'nin Kasım 2015 tarihli Avrupa Komisyonu Ortak Fayda Listesi Projeleri kapsamında hayata geçirilirken; projenin gerek Romanya gerekse de AB açısından stratejik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Bu paralelde enerji pazarı entegrasyonu, sürdürülebilirlik ve enerji arzı güvenliğine kayda değer katkı yapan ve enerji koridoru oluşturmak için gerekli olan projeler, AB Komisyonu tarafından "Ortak Fayda Listesi Projeleri" olarak değerlendiriliyor. Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında ayrıca, Kalyon Holding tarafından yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru tedarik edilmesi de söz konusu olacak.

PROJEDEN DETAYLAR

- Proje güzergahı Karadeniz kıyısında Köstence'nin güneyinden başlayıp, Bükreş'in güneydoğusunda yer alan Podişor arasında yer alan 308 kilometrelik bir güzergahı içeriyor.



- AB, 2009 ve 2013 yıllarında yürürlüğe koyduğu bir dizi regülasyon ile stratejik öneme sahip enerji projelerinin uygulanmasına ait esasları belirlemiş durumda. Regülasyon, enerji piyasası entegrasyonu, sürdürebilirlik, enerji arzı güvenliği ve sınır ötesi enerji altyapısı koridorlarına önemli katkıları olan projeleri "Ortak Fayda Projeleri" olarak tanımlıyor. Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projesi de AB Komisyonu'nun Kasım 2015 tarihinde aldığı karar uyarınca bu listeye dahil edildi. Bu kapsamdaki projeler ayrı bir izin prosedürüne tabii olurken, AB fonlarına da erişim sağlayabiliyor.



- AB'nin artan gaz ihtiyacı ve arz güvenliği kaygıları neticesinde, Karadeniz'de açık deniz gaz sahalarından çıkartılacak gazın ülkenin iç kesimlerine ve sonrasında da diğer Avrupa ülkelerine ulaştırılması amacı ile Transgaz, 2019 yılında Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin ihalesini yaptı. Proje ile ilgili mühendislik çalışmaları ve saha teslimi süreci de tamamlandı. Boru hattının inşaat faaliyetlerinin başlamasını müteakip 24 ay içinde tamamlanması planlanıyor.



- Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı, 48 inç ve 40 inç çapında 308 kilometre uzunluğunda boru hattının inşasını içeriyor. Boru hattı güzergâhının tamamı karada yer alıyor. Boru hattı tamamlandığında 63 bar çalışma basıncına sahip olacak. Proje kapsamında yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru kullanılacak. Projede 20 adet vana istasyonu ile enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor.