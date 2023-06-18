Kalyon Holding'in Romanya yatırımının imzaları atıldı: "Enerji güvenliği açısından çok kritik bir proje"

Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkartacağı ilave gaz, Kalyon Holding tarafından Karadeniz kıyısı ile Podişor arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattıyla ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılacak. Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin imza töreni Bükreş'te Başbakanlık binasında imzalandı.
İmza törenine, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja, Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi SNTGN Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över katıldı. İmza töreninde konuşan Serdar Över, ulaştırma, sağlık ve enerji konuları başta olmak üzere uzun bir süre altyapı yatırımlarını ertelemiş olması nedeniyle müteahhitlik ve inşaat sektörü açısından önemli bir potansiyele sahip olan Romanya'nın, başta ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi ve ülkenin AB karbon salınımı kurallarına uyum sağlanması amacıyla enerji üretim tesislerinin dönüşümüne yönelik çeşitli projeleri nedeniyle gündemdeki yerini koruduğunu dile getirdi.
"KARADENİZ GAZINI AVUSTURYA'YA ULAŞTIRACAĞIZ"
Avrupa Birliği ihale kanunlarına göre yapılmış, şeffaf ve zorlu geçen ihaleyi, Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak ve teknik olarak tam puan alarak kazandıklarını vurgulayan Över, "Attığımız imza ile inşasına başladığımız boru hattı projemizi, en ileri teknoloji ile hayata geçireceğiz. Projeyi taahhüt ettiğimiz 24 aydan daha kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Över, 308 kilometre uzunluğundaki hattın, BRUA koridoru ile birleşeceğini belirterek, "BRUA koridoru; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridoru. Boru hattımız sayesinde Karadeniz'den çıkan gaz Avusturya'ya ulaşabilecek" diye konuştu. Romanya'nın müşavirlik ve müteahhitlik anlamında Türk firmaları açısından önemli bir potansiyel taşıdığına da değinen Över, "Amacımız, Karadeniz'de ortaya çıkacak ilave doğal gazı Romanya ve AB ülkelerinin kullanımına sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilirliğe uygun bir şekilde ulaştırmak. Kalyon Holding olarak bu alanda sahip olduğumuz bilgi ve deneyimimizi Avrupa'ya taşırken, ülkemizin mühendislik gücünü de komşu coğrafyalara ihraç ediyoruz. Bu sayede Türkiye ve Romanya arasındaki ticari iş hacmini artıracak olmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de gerek Romanya gerekse diğer ülkelerde Kalyon Holding'in imzasını daha da görünür kılacağız" ifadelerini kullandı.
"HATTAN TAŞINACAK GAZ İLE ROMANYA'DAKİ TÜKETİMİN YAKLAŞIK YÜZDE 45'İ KARŞILANACAK"
Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian ise Romanya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin ve iş birliğinin yıllar öncesine dayandığını belirterek, "Şimdiye kadar çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Romanya'da özellikle altyapı alanında Türkiye'den ihale kazanan çok sayıda firma bulunuyor. Bizim projemizde ise Kalyon Holding, Avrupa'dan 4 firmanın katıldığı ihaleyi, tüm kriterleri karşılayarak kazandı. Bu doğalgaz boru hattı Avrupa'nın hali hazırda en büyük boru hattı projesi. Bu ihaleyi kazanmanın gururu da Kalyon Holding'e ait. Çok önemli bir ihaleyi kazanan Serdar Beyi ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya'daki tüketimin yaklaşık yüzde 45'i karşılanacak" dedi. Sterian, Kalyon Holding ile sözleşmenin Şubat 2021'de imzalandığını, bugün ise projenin başlaması için imzaların atıldığını vurguladı.