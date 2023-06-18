HAZİRAN 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ! Alcas, Forte, A1 Capital... Katılımevim halka arz ne zaman, kaç lot verecek?

FORTE HALKA ARZ DETAYLARI

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arz tarihinin 8-9 Haziran 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arzının büyüklüğü 266 milyon TL olarak açıklandı.

Forte Teknoloji halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.

Forte Teknoloji şirketi borsada '''FORTE'' kodu ile işlem görecek.

Forte Teknoloji halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

Forte Teknoloji halka arzında payların yüzde ''22,41'' i halka açık olacaktır.

Forte Teknoloji halka arz sonrasında ''ANA PAZAR'' da işlem görecek.

Forte Teknoloji halka arz fiyatı ''12,12'' Lira olacaktır.