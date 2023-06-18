Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? 4C, memur emeklisi Haziran ayı maaş ve ikramiyesi yattı mı? Tahsis no ile sorgula

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı öncesi maaşlarını alacak. Peki, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? 4C, memur emeklisi Haziran ayı maaş ve ikramiyesi yattı mı? İşte Tahsis no ile sorgulama...
EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.
4A, 4B, 4C SSK BAĞKUR 2023 EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı 2. Kabine Toplantısı sonrası şu ifadeleri kullandı:
"Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz."
Başkan Erdoğan geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında da emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için erken ödeme yapılacağını açıklamıştı.