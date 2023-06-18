TCMB faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TCMB faiz kararı ne olacak sorusu yer aldı. Peki, TCMB faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.