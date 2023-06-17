Emeklilere müjdeli haber sabah 09.00 sularında verildi! 4A-4B-4C'liye piyango vurdu! SSK BAĞKUR'luya 9500 TL ödeme kıyağı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruyla SSK, Bağ-Kur ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamındaki emekliler için beklenen ödemeler başladı. Sabah saatlerinden itibaren emekli aylığı ve bayram ikramiyeleri, emeklilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak.