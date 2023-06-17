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    • Ekonomi
    • 17.06.2023 10:47
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    • 17.06.2023 10:49
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    Emeklilere müjdeli haber sabah 09.00 sularında verildi! 4A-4B-4C'liye piyango vurdu! SSK BAĞKUR'luya 9500 TL ödeme kıyağı

    SSK, Bağkur ve EYT'lileri mutlu edecek haber duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SSK, Bağ-Kur ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamındaki emeklilere yönelik maaş ve ikramiye ödemeleri başladı. Bugün sabah saatleri itibariyle hem maaşlar hem ikramiyeler hesaplara geçiyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin ödenmesine bugünden itibaren ayın 23'üne kadar devam edilecek. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı alan bir kişi 7.500 aylık ve 2.000 TL bayram ikramiyesini alacak.

    Emekliye müjde! Hesaplara geçmeye başladı

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruyla SSK, Bağ-Kur ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamındaki emekliler için beklenen ödemeler başladı. Sabah saatlerinden itibaren emekli aylığı ve bayram ikramiyeleri, emeklilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak.

    BU SABAH BAŞLADI

    Bugün sabah saatlerinden itibaren emeklilerin hesaplarına maaşlar ve bayram ikramiyeleri yatırılmaya başlandı.

    4B Bağ-Kur kapsamında gelirve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

        4C Emekli Sandığı kapsamında Aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

        Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 4A SSK Bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü;

            17-18 Haziran olanların 17 Haziran 2023 tarihinde,

            19-20 Haziran olanların 18 Haziran 2023 tarihinde,

            21-22 Haziran olanların 19 Haziran 2023 tarihinde,

            23-24 Haziran olanların 20 Haziran 2023 tarihinde,

            25-26 Haziran olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.
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            Haberler Ekonomi Emeklilere müjdeli haber sabah 09.00 sularında verildi! 4A-4B-4C'liye piyango vurdu! SSK BAĞKUR'luya 9500 TL ödeme kıyağı
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