TCMB faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TCMB faiz kararı ne olacak sorusu yer aldı. Peki, TCMB faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...