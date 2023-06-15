Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Külliye'de toplandı

"FAİZ POLİTİKASINDAN" GERİ ADIM YOK!

Başkan Erdoğan, yeni ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile önceki dönemlerde birlikte çalıştıklarını hatırlatan Erdoğan, "faiz politikasında" değişikliğe gidileceği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Erdoğan, "düşük faiz, düşük enflasyon" teorisiyle Şimşek ile çalıştıklarını belirterek yeni dönemde hedefin bunun yeniden başarılması olduğunu söyledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz Başbakanlığım döneminde biz (enflasyonu) tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6'ydı, enflasyon da 6,2'ydi. O zaman yine tabii bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman "düşük faiz, düşük enflasyon" teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.