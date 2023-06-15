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    • Ekonomi
    • 15.06.2023 08:32
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    • 15.06.2023 11:25
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    Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Külliye'de toplandı

    Son dakika haberi! Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Seçim beyannamesindeki perspektif programa yansıyacak. 2023 ve önümüzdeki üç yıl hedeflerini güncelleyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katılacak. KKTC ve Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "faiz politikasında" değişikliğe gidileceği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı!

    Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısını Külliye'de başladı. Toplantıda ekonomi yönetimi tam kadro yer alıyor.

    SEÇİM BEYANNAMESİNDEKİ PERSPEKTİF PROGRAMA YANSIYACAK
    Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Seçim beyannamesindeki perspektif programa yansıyacak. 2023 ve önümüzdeki üç yıl hedeflerini güncelleyeceğiz." dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası kendi işini yapacak. Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    BAKANLAR HAZIR BULUNACAK


    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.




        HAFİZE GAYE ERKAN DA VAR
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında dikkat çeken bir isim daha bulunuyor.

        Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da ilk toplantıda yer alıyor.

        TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN GENEL GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER DEĞERLENDİRİLİYOR
        Toplantıda, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ile enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.


            Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden göreve seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirmişti. Başkan Erdoğan, dönüş yolculuğunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni ekonomi yönetimi yönetimiyle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın hedeflenen adımları başarıyla yerine getireceğini vurguladı. Erkan'ın göreve gelir gelmez saldırıların hedefi olmasına tepki gösteren Erdoğan, "Çok garip ataklar var. Bu ataklarda da bakıyorsunuz, aman ya Rabbi neler uyduruyorlar neler… Biz tabii artık yani iğnenin deliğinden çok geçtik, bunları pek yutmuyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, "faiz politikalarında değişime gidilecek" yönündeki algıların gerçeği yanstımadığını vurguladı.

            "FAİZ POLİTİKASINDAN" GERİ ADIM YOK!
            Başkan Erdoğan, yeni ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile önceki dönemlerde birlikte çalıştıklarını hatırlatan Erdoğan, "faiz politikasında" değişikliğe gidileceği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Erdoğan, "düşük faiz, düşük enflasyon" teorisiyle Şimşek ile çalıştıklarını belirterek yeni dönemde hedefin bunun yeniden başarılması olduğunu söyledi.

            Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz Başbakanlığım döneminde biz (enflasyonu) tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6'ydı, enflasyon da 6,2'ydi. O zaman yine tabii bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman "düşük faiz, düşük enflasyon" teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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            Haberler Ekonomi Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Külliye'de toplandı
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