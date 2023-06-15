Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Külliye'de toplandı

Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısını Külliye'de başladı. Toplantıda ekonomi yönetimi tam kadro yer alıyor.
SEÇİM BEYANNAMESİNDEKİ PERSPEKTİF PROGRAMA YANSIYACAK
Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Seçim beyannamesindeki perspektif programa yansıyacak. 2023 ve önümüzdeki üç yıl hedeflerini güncelleyeceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası kendi işini yapacak. Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
BAKANLAR HAZIR BULUNACAK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.