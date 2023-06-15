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    • Ekonomi
    • 15.06.2023 13:27
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    • 15.06.2023 13:27
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    ADGYO, NARFE, BORLS, RONEN halka arz ne zaman? 2023 HAZİRAN HALKA ARZ TAKVİMİ! Şirketler peş peşe duyurdu! Son 10 gün içerisinde....

    Halka arz olacak şirketler için peş peşe açıklama geldi. Birçok yatırımcı 2023 halka arz takvimi için arşatırmlarını hızlandırdı. Haziran itibariyle bu ay içerisinde halka arz olacak şirketleri sizler için derledik. Peki, hangi şirketler halka arz olacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2023 Haziran hangi şirketler halka arz olacak?

    2023 halka arz takvimi için araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında FZLGY, AKCEL ve RONEN hisseleri yer alıyor. İşte Haziran 2023 halka arz olacak şirketler...

    TASLAK HALKA ARZLAR

    Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

    Ebebek Mağazacılık A.Ş.

    Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.

    Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

    Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

    Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

    Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

    Enerya Enerji A.Ş.

    Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.

    Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

    ATAKP
    Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        SKYMD
        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        IZENR
        İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

        RONEN
        Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

        EFOR
        Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

        TARKM
        Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

        AKCEL
        Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

        TATEN
        Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.

        MHRGY
        Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        FZLGY
        Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        KALES
        Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

        TMGSY
        Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        DOFER
        Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

            MEGMT
            Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

            BORLS
            Borlease Otomotiv A.Ş.

            ASGYO
            Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

            ADGYO
            Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

            NARFE
            Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
            Başvuru Sürecinde

            Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

            BYDNR
            Baydöner Restoranları A.Ş.

            Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

            TVKDN
            Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

            OBAMI
            Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

            KZLYI
            Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
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            Haberler Ekonomi ADGYO, NARFE, BORLS, RONEN halka arz ne zaman? 2023 HAZİRAN HALKA ARZ TAKVİMİ! Şirketler peş peşe duyurdu! Son 10 gün içerisinde....
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