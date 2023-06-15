2023 halka arz takvimi için araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında FZLGY, AKCEL ve RONEN hisseleri yer alıyor. İşte Haziran 2023 halka arz olacak şirketler...
TASLAK HALKA ARZLAR
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Ebebek Mağazacılık A.Ş.
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Enerya Enerji A.Ş.
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.
Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.
ATAKP
Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.