ABD FED faiz kararı ne oldu, faiz sabit tutulunca ne olur? Altın, dolar, euro fiyatları son durum! FED HAZİRAN FAİZ KARARI SON DAKİKA!

Haziran ayı itibarıyla ABD Federal Rezerv (FED) faiz kararı için bekleyiş sona erdi ve karar açıklandı. Bu kararın finansal piyasalarda altın, dolar ve euro gibi önemli varlıkların fiyatları üzerinde etkileri olmaktadır. İşte ABD FED faiz kararı ve altın, dolar, euro fiyatları hakkında detaylar. Peki, ABD FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? Altın, dolar, euro fiyatları son durum ne? İşte merak edilenler...
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Son dakika Fed faiz kararı haberi: ABD Merkez Bankası FED politika faizini 5 - 5,25 aralığında sabit tuttu.
SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti.
Piyasalarda da 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Politika faizi böylece 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
FED'in bu ay da 25 baz puan faiz artırımına gideceği yönündeki tahminler yüzde 63'e ulaştı. Enflasyonun inatçı olduğuna dikkat çeken Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin açıklamaları ile sene sonuna doğru faiz indirimi olacağı yönündeki tahminleri de zayıflattı.