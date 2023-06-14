Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşları ne zaman yatacak, öne mi çekildi 2023? Engelli maaşları bayramdan önce mi yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu!

Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan müjdesli açıklama geldi. Maaş ödemeleri hakkında açıklama yapan Erdoğan, engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesinin erkene alındığını duyurdu. Peki, Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşları ne zaman yatacak 2023? Engelli maaşları bayramdan önce mi yatacak? İşte merak edilenler...
MAAŞLAR ERKEN YATACAK!
Başkan Erdoğan, "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erken alıyor toplam 1.4 milyon kardeşimizi kurban bayramından önce sevinidiriyoruz." dedi.
KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?
Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.