İlk düzenleme memura: Kamu çalışanlarına ve emeklilere ek iyileştirme geliyor!

Milyonların beklediği memurlara ve emeklilere ek zam düzenlemeleri Meclis yolunda. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak düzenleneceği teklif olacağını söyledi.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi emeklilerin maaşlarının Temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payının beraberce ele alınacağı bir düzenlemenin de gündeme geleceğini belirten Akbaşoğlu, "Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.