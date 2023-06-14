Emekliye müjdeli haber az evvel verildi! 7.500 TL ve üstü maaş alan turnayı gözünden vurdu! SSK BAĞKUR emeklisine büyük jest

Emeklilerin promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için, maaşlarını belirli bir bankaya taşıma işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Promosyon ödemeleri emeklilerin ekonomik durumlarına katkıda bulunurken aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de artırıyor. Emekli maaş tutarına, emeklilik süresine ve bankaların belirlediği kriterlere göre promosyon miktarları değişebiliyor. Son günlerde bazı bankalarda promosyon ödeme miktarı 10.000 TL'yi aşmış durumda. Bazı bankalar az evvel ödemelerde değişiklik yaptığını duyurdu.