Emekliye müjdeli haber az evvel verildi! 7.500 TL ve üstü maaş alan turnayı gözünden vurdu! SSK BAĞKUR emeklisine büyük jest

Emeklilerin promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için, maaşlarını belirli bir bankaya taşıma işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Promosyon ödemeleri emeklilerin ekonomik durumlarına katkıda bulunurken aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de artırıyor. Emekli maaş tutarına, emeklilik süresine ve bankaların belirlediği kriterlere göre promosyon miktarları değişebiliyor. Son günlerde bazı bankalarda promosyon ödeme miktarı 10.000 TL'yi aşmış durumda. Bazı bankalar az evvel ödemelerde değişiklik yaptığını duyurdu.
YENİ TUTARLAR DUYURULDU
Bankaların maaşa göre promosyon teklifleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:
Akbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 12 ay boyunca aylık 1.000 lira harcama sözü verenlere ekstra 1.500 lira promosyon veriliyor.
TEB: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.