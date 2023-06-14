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    • Ekonomi
    • 14.06.2023 10:04
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    • 14.06.2023 10:06
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    ALTIN FİYATLARI BUGÜN CANLI! 14 Haziran 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu?

    Altın fiyatları sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki 14 Haziran 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları.

    14 Haziran 2023 gram altın ne kadar?

    Gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusu vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında sorgulanıyor. İşte canlı altın fiyatları.

    14 HAZİRAN 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI

    İSLAM MEMİŞ'TEN FLAŞ ALTIN TAHMİNİ

    İslam Memiş, doların ardından en çok merak edilen 'altın' öngörüsünü açıkladı, yol haritasını zirve vererek paylaştı. Memiş, 'gram altın çok yükseldi, satılır mı?' sorusuna da yanıt verdi.

    Altın rakamlarını değerlendirmeye ons altından başlayan Memiş, "1968 dolar ons altında direnç seviyesi. Buranın üzerinde kapanışlar gelmeli ki, 1995 dolar seviyesini kendine hedef olarak belirlesin. 1910 dolar öngörüm vardı ons altında, bu beklentimi hala koruyorum. 1933'ten tepki alımı geldi ancak öngörüm devam ediyor. 1910 doları beklemeye devam ediyorum" dedi.

    İslam Memiş, gram altın değerlendirmelerini şöyle anlattı: "Gram altın TL Kapalıçarşı'da 1478-1490 lira aralığında. 1481-1482 bant aralığından çıkış yapmıştım, beklemeye devam ediyorum. TCMB'nin 22 Haziran'daki faiz kararını görmeden karar vermeyeceğim. 1481-1482'den iki kez satış yaptım. Birinci tur seçimlerinden önce 1516 lira görülmüştü, devamında 1355'e kadar düşünce, burası alım yeridir dedim.

    1450 yukarı yönlü kırıldıktan sonra 1550'ye kadar yükselişinin sürdürecek öngörüm vardı, bu devam ediyor. Dolar kurunun biraz daha değer kazanmasıyla bu sefer 1600, 1650 liraya tekabül eder yükselişler, onu da Merkez Bankası faiz kararından sonra, Mehmet Şimşek'in açıklamalarından sonra yeniden değerlendireceğiz."

    Gram altınla ilgili merak edilen soruya ise İslam Memiş, şöyle yanıt verdi: Çok yükseldi, satılır mı soruları geliyor. Bir ihtiyacınız yoksa, ev araba almayacaksan, daha düşükten alırım diye pozisyon açılmamalı.

        Kendi varlıklarını koruyan, uzun vadeli yatırımcılar alım-satım piyasası bitti, makas aralığı buna fırsat vermiyor. Makas aralığı biraz kapandı ama altında tamamen kapanmadı. Satış yapmayan arkadaşların beklemesi gerekiyor."

        İslam Memiş, değerlendirmelerini şöyle tamamladı: "Ons gümüş 24.29 dolar. 23.80, 24 dolar direncinin takip ediyoruz. Bakalım 24'ün üzerinde tutunabilecek mi? Ben zannetmiyorum. Gram gümüş 18.07-19.42 lira aralığında. 20 lira seviyesi vardı.

        Bu beklentimiz gerçekleşiyor. Kısa vadede 17 ve belki altına sarkma bile beklediğimi söyleyebilirim. Buraların alım yeri olduğunu düşünmüyorum. Ben 19.42'den gümüş almam, beklemeyi tercih ederdim.
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        Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI BUGÜN CANLI! 14 Haziran 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu?
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