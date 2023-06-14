ALTIN FİYATLARI BUGÜN CANLI! 14 Haziran 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu?

14 HAZİRAN 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI

İSLAM MEMİŞ'TEN FLAŞ ALTIN TAHMİNİ

İslam Memiş, doların ardından en çok merak edilen 'altın' öngörüsünü açıkladı, yol haritasını zirve vererek paylaştı. Memiş, 'gram altın çok yükseldi, satılır mı?' sorusuna da yanıt verdi.

Altın rakamlarını değerlendirmeye ons altından başlayan Memiş, "1968 dolar ons altında direnç seviyesi. Buranın üzerinde kapanışlar gelmeli ki, 1995 dolar seviyesini kendine hedef olarak belirlesin. 1910 dolar öngörüm vardı ons altında, bu beklentimi hala koruyorum. 1933'ten tepki alımı geldi ancak öngörüm devam ediyor. 1910 doları beklemeye devam ediyorum" dedi.

İslam Memiş, gram altın değerlendirmelerini şöyle anlattı: "Gram altın TL Kapalıçarşı'da 1478-1490 lira aralığında. 1481-1482 bant aralığından çıkış yapmıştım, beklemeye devam ediyorum. TCMB'nin 22 Haziran'daki faiz kararını görmeden karar vermeyeceğim. 1481-1482'den iki kez satış yaptım. Birinci tur seçimlerinden önce 1516 lira görülmüştü, devamında 1355'e kadar düşünce, burası alım yeridir dedim.