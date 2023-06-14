Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.06.2023 12:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2023 12:34
    ABONE OL

    Aile Bakanı bizzat açıkladı! 4.336 TL otomatik hesaplara geçti! 4 şartı var

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemelerini hesaplara geçirmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Bakanlık tarafından duyurulan kriterlere uygun olan kişiler bu maddi destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Bu ödemeler vatandaşların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş önemli bir açıklama yapıldı.

    Destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok kalemde destek ödemesi yapılıyor. Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde destek ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Bakanlıktan resmi açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir destek ödemesinin hesaplara geçtiğini duyurdu.

    HESAPLARA GEÇMEYE BAŞLADI

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

    Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

        Bu yardımla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı ocak-temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engelli yakınına evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

        "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuzla engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağımızı vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kabine toplanıyor!
        Haberler Ekonomi Aile Bakanı bizzat açıkladı! 4.336 TL otomatik hesaplara geçti! 4 şartı var
            loading
            SON DAKİKA