Aile Bakanı bizzat açıkladı! 4.336 TL otomatik hesaplara geçti! 4 şartı var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok kalemde destek ödemesi yapılıyor. Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde destek ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Bakanlıktan resmi açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir destek ödemesinin hesaplara geçtiğini duyurdu.
HESAPLARA GEÇMEYE BAŞLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.