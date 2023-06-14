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    • Ekonomi
    • 14.06.2023 15:24
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    • 14.06.2023 15:28
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    2007 model bu iPhone'u bulduysanız müjde zengin oldunuz! Dolapları kontrol edin servet değerinde! Sizde de varsa...

    Apple'ın akıllı telefonu iPhone'un ilk nesli çevrim içi bir açık artırmada büyük ilgi gördü. LCG Müzayede sitesi tarafından satışa sunulan bu telefon inanılmaz bir fiyata alıcı buldu. Açık artırma, başlangıçta 2,500 dolarla başladı ve sonunda 63 bin dolara kadar yükseldi. İlk nesil iPhone tam olarak 63 bin dolara satıldı. Aynı müzayede sitesinde geçen yıl satılan bir başka ilk nesil iPhone 39 bin dolardan alıcı bulmuştu.

    2007 model bu iPhone’u bulursanız yaşadınız!

    Apple'ın kameralı 8 GB'lık birinci nesil iPhone'u çevrim içi bir açık artırmada çok konuşuldu. Açık artırma 2 bin 500 dolarlık bir teklifle başladı ve kutusu açılmamış bir iPhone'u satın almak isteyen toplam 27 kişi katıldı. LCG Müzayede'nin kurucusu Mark Montero açık artırmada 10 alıcının son ana kadar rekabet ettiğini ve sonunda ABD'den bir kişinin yeni nesil iPhone'u 63 bin dolara satın aldığını belirtti.

    İlk nesil iPhone 2007 yılında piyasaya sürüldüğünde 599 dolarlık orijinal bir fiyata sahipti.

    3,5 inçlik (8,89 cm) bir ekran, 2 megapiksel bir kamera, 4 veya 8 GB depolama alanı ve internet özellikleriyle dikkat çeken bu telefon o yıllarda teknoloji dünyasında devrim niteliğinde bir ürün olarak kabul edildi.

        Telefon 63 bin dolara alıcı buldu. LCG müzayesinde geçen yıl satılan başka bir ilk nesil iPhone ise 39 bin dolara alıcı bulmuştu.

        Bu durum iPhone'un antika değeri ve koleksiyoncular arasındaki popülerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

        63 BİN DOLARA SATILDI

        LCG Müzayede'nin kurucusu Mark Montero açık artırmada 10 alıcının son ana kadar rekabet ettiğini ve sonunda ABD'den bir kişinin yeni nesil iPhone'u 63 bin dolara satın aldığını belirtti.
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            Haberler Ekonomi 2007 model bu iPhone'u bulduysanız müjde zengin oldunuz! Dolapları kontrol edin servet değerinde! Sizde de varsa...
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