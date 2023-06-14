2007 model bu iPhone'u bulduysanız müjde zengin oldunuz! Dolapları kontrol edin servet değerinde! Sizde de varsa...

Apple'ın kameralı 8 GB'lık birinci nesil iPhone'u çevrim içi bir açık artırmada çok konuşuldu. Açık artırma 2 bin 500 dolarlık bir teklifle başladı ve kutusu açılmamış bir iPhone'u satın almak isteyen toplam 27 kişi katıldı. LCG Müzayede'nin kurucusu Mark Montero açık artırmada 10 alıcının son ana kadar rekabet ettiğini ve sonunda ABD'den bir kişinin yeni nesil iPhone'u 63 bin dolara satın aldığını belirtti.