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    • Ekonomi
    • 13.06.2023 11:01
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    • 13.06.2023 11:01
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    Haziran ayı Sosyal Yardım parası ne zaman yatacak? Haziran ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi bitti mi?

    Hanenin gelirine göre değişiklik gösteren Aile Destek Programı destek ödemeleri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haziran ayı Aile Destek Ödemeleri ile ilgili araştırmalar hızla sürüyor. Aile Destek Programı ödemeleri, Sosyal Yardım parası olarak da bilinir ve hanenin gelirine bağlı olarak belirlenen destekleri içerir. Bu nedenle ödemelerin tarihleri her ay değişebilir. Güncel bilgilere ulaşmak için resmi kaynakları ve ilgili kurumların açıklamalarını takip etmeniz önemlidir. Böylece Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.

    Haziran ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı 2023?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile destek programı destek ödemeleri haziran ayıyla birlikte merak edilmeye başlandı. 850-1250 TL arasında ödenen yardımın ne zaman yatacağı merak edildi. Peki, Haziran ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran ayı Sosyal Yardım parası ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi bitti mi? İşte detaylar...

    AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI, BİTTİ Mİ?

    Aile destek yardımı 12 ay süre ile yapılacaktı. Yardımın son ödemesi Haziran ayı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen aile destek ödemesinin Haziran ayı desteği Temmuz'da hesaplara yatırılacak. Bu tarihten sonra, uzatılma durumu olmadığı takdirde aile destek ödemeleri son bulacak. Yardımdan faydalananlar ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından takip edebiliyor.

    En fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım programının uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Son yapılan resmi açıklamaya göre destek, temmuz ayında noktalanacak.

        AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

        Hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde oluyor:

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

        911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

        1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Ekonomi Haziran ayı Sosyal Yardım parası ne zaman yatacak? Haziran ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi bitti mi?
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