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    • Ekonomi
    • 13.06.2023 09:58
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    • 13.06.2023 10:03
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    Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 13-14-15 Haziran evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi!

    Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenen ailelere verilen bir destek ödemesidir. Bu ödeme, ailelere maddi destek sağlamak ve bakım sürecini kolaylaştırmak amacıyla yapılmaktadır. Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır. Aileler, ödeme tarihlerini önceden bilmek ve düzenlemeleri takip etmek istemektedir. İşte evde bakım maaşı ile ilgili güncel liste ve ödeme tarihleri hakkında bilgiler:

    takvim.com.tr
    13-14-15 Haziran evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi!

    Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı.

    EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

    Evde bakım paraları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. O nedenle şu an için ödemelerin yapılması gibi bir durum söz konusu değil.

    EVDE BAKIM MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ NE KADAR OLDU?

    Evde bakım maaşı ocak ayında asgari ücrete yapılan zam ile 4 bin 337 TL'ye yükselmişti. Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması planlanıyor. Evde bakım maaşı da asgari ücrete göre hesaplandığı için temmuz ayında otomatik olarak evde bakım maaşına da zam gelmesi bekleniyor.

        E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" özelliği sayesinde evde bakım aylığı, e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulama işlemini gerçekleştirebilmektedirler. Bu özellik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında yer almaktadır. Evde bakım aylığı sorgulama işlemi, bu sayede oldukça basit ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı alan vatandaşlar, SMS özelliği aracılığıyla da kolaylıkla sorgulama yapabilmektedirler. Ziraat Katılım Bankası iş birliği ile gerçekleştirilen bu hizmet sayesinde, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazarak 4747 numarasına SMS atılarak bakiye takibi yapılabilmektedir. Ancak, SMS göndermeniz halinde operatörünüz tarafından 1 SMS ücreti tahsil edilecektir. Bu hizmet sayesinde, vatandaşlar herhangi bir internet bağlantısı gerektirmeden ve e-Devlet üzerinden giriş yapmadan kolaylıkla evde bakım aylığı ödemelerini takip edebilirler.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı almak isteyenlerin öncelikle belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Bu şartlar; gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık durumu ve ağır engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu. Bu şartları sağlayan kişiler, evde bakım maaşı almaya hak kazanıyorlar. Evde bakım maaşı alabilmek için hane halkının tüm net gelirleri toplanarak hane halkı sayısına bölünüyor. Engelli kişi de hane halkı içinde sayıldığı için bu hesaplamaya dahil ediliyor. Evde bakım maaşı almak isteyenler, engelli kişinin ikamet ettiği yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunarak işlemlerini tamamlayabilirler.
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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Ekonomi Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 13-14-15 Haziran evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi!
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