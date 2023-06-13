Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 13-14-15 Haziran evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi!

Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı.
EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?
Evde bakım paraları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. O nedenle şu an için ödemelerin yapılması gibi bir durum söz konusu değil.
EVDE BAKIM MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşı ocak ayında asgari ücrete yapılan zam ile 4 bin 337 TL'ye yükselmişti. Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması planlanıyor. Evde bakım maaşı da asgari ücrete göre hesaplandığı için temmuz ayında otomatik olarak evde bakım maaşına da zam gelmesi bekleniyor.