Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi: 2023 asgari ücret zammı için gözler işçi ve işveren temsilcilerinde! Peki ne kadar olacak? İşte örnek hesaplama

Temmuz döneminden itibaren uygulanacak yeni asgari ücret için TÜRK-İş, TİSK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı öncesi hem TİSK, hem de hükümetten dikkat çeken açıklamalar geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ara zam için hükümete talimatını verdi.
KOMİSYON TOPLANDI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısı üzerine ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Milyonların beklediği toplantı sona erdi. Toplantının yaklaşık 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Komisyonda işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ile hükümet tarafını temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunuyor.
Her tarafda 5'er kişilik temsilci bulunuyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu yeterli oluyor. Hükümet yetkilileri burada hakem rolünde bulunuyor.
İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1 saat sürdü.
Toplantıda işveren tarafı adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi tarafı adına Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak yer aldı.