Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.06.2023 09:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.06.2023 09:32
    ABONE OL

    40'tan fazla meslek onay çıktı! 2002-2008-2012 sonrası SGK sigorta girişi olanlara erken emeklilik hakkı doğdu!

    Erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşından önce çalışanlara emekli olma avantajı sunuyor. Belirli meslek grupları çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorlukları gibi nedenlerle erken emeklilik hakkına sahip oluyor. Türkiye'de bu mesleklerde çalışan kişiler belirli şartları yerine getirdiklerinde normal emeklilik yaşından önce emekli maaşına kavuşabiliyor. Son olarak yapılan düzenlemelerle birlikte bu mesleklerin sayısı 40'ı aştı.

    Bu mesleklere erken emeklilik hakkı doğdu!

    Erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşından önce çalışanlara emekli olma avantajı sunan bir düzenlemeyi ifade ediyor. Belirli meslek grupları çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorlukları gibi nedenlerle erken emeklilik hakkına sahip oluyor. Türkiye'de bu mesleklerde çalışan kişiler belirli şartları yerine getirdiklerinde normal emeklilik yaşından önce emekli maaşına kavuşabiliyor.

    Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırıldı. 18 meslekten oluşan liste, 45 mesleğe yükseltildi. Bu mesleklerde görev yapan kişiler belirtilen tarihten daha önce emekli maaşlarını almaya başlayabilecek.

    ● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

    ● Cıva üretimi işleri

    ● Madencilik ve yeraltı işleri

    ● Asit üretimi yapan fabrika ve atöyeler

    ● Sahil Güvenlik Komutanlığı

        ● Radyoaktif işler

        ● TRT'de haber hizmetinde çalışanlar

        ● Emniyet çalışanları

        ● Askerler

        ● Basın ve gazetecilik işleri

        ● Ebe

        ● İtfaiye ve yangın söndürme işleri

        ● Ceza infaz kurumlarında çalışanlar

        ● TBMM yasama organı üyeleri

        ● Kurşun ve arsenik işleri

        ● Su altında çalışmayı gerektiren işler

        ● Hastabakıcı hemşireler

        ● Diş tabibi

        ● Eczacı

        ● Cam fabrika ve atölyeleri

        ● Alüminyüm fabrikaları

        ● Hemşire

        ● Döküm fabrikaları

        ● Çimento fabrikaları
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Akyapı Ticarethane
            Haberler Ekonomi 40'tan fazla meslek onay çıktı! 2002-2008-2012 sonrası SGK sigorta girişi olanlara erken emeklilik hakkı doğdu!
                loading
                SON DAKİKA