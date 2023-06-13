40'tan fazla meslek onay çıktı! 2002-2008-2012 sonrası SGK sigorta girişi olanlara erken emeklilik hakkı doğdu!

Erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşından önce çalışanlara emekli olma avantajı sunan bir düzenlemeyi ifade ediyor. Belirli meslek grupları çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorlukları gibi nedenlerle erken emeklilik hakkına sahip oluyor. Türkiye'de bu mesleklerde çalışan kişiler belirli şartları yerine getirdiklerinde normal emeklilik yaşından önce emekli maaşına kavuşabiliyor.