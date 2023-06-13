Bedelli askerlik parası ve ek bedel tutarı ne zaman ödenecek sorusu, Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika açıklaması sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. MEB, bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülere yönelik önemli ödeme uyarısında bulundu. Peki Bedelli askerlik parası ve ek bedel tutarı ne zaman ödenecek? Bedelli askerlik parası ve ek bedel tutarı ne zaman ödenecek MSB bedelli askerlik ücreti ne kadar, taksitle ödenir mi?