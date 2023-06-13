Temmuz döneminden itibaren uygulanacak yeni asgari ücret için TÜRK-İş, TİSK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı öncesi hem TİSK, hem de hükümetten dikkat çeken açıklamalar geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ara zam için hükümete talimatını verdi.
Her tarafda 5'er kişilik temsilci bulunuyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu yeterli oluyor. Hükümet yetkilileri burada hakem rolünde bulunuyor.
İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1 saat sürdü.
Toplantıda işveren tarafı adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi tarafı adına Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak yer aldı.
Solak, toplantı sonunda yaptığı açıklamada "Bayramdan önce bitmesini istiyoruz. İkinci toplantı yarın olabilir, ertesi gün olabilir. Resmi belgeler istendi" sözlerini kullandı.