SGK uzmanı kuruşu kuruşuna hesapladı: Süper zam sonrası SSK Bağ-Kur emekli maaşları en az bu kadar olacak

Yılın ilk altı ayının enflasyon oranları açıklandıktan sonra emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Geriye bir veri kalmışken maaşlar için yeni hesaplamalar yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı ve geriye sadece haziran ayı enflasyon oranları açıklanması kaldı. Bu durumda milyonlarca emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyor. Son veriler emekli maaşları için yapılan zam hesaplamalarını da ortaya çıkardı.