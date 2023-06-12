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    • Ekonomi
    • 12.06.2023 09:24
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    • 12.06.2023 09:24
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    SGK uzmanı kuruşu kuruşuna hesapladı: Süper zam sonrası SSK Bağ-Kur emekli maaşları en az bu kadar olacak

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindirici haberler ardı ardına duyurulmaya başlandı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Son verilerin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, promosyon ve ikramiye de dahil olmak üzere 3'lü bir gelir artışı elde edecek. Bunun yanı sıra refah payı ve enflasyon farkı da eklenerek net emekli maaşı belirlenecek. Temmuz ayında haziran enflasyon oranlarıyla birlikte bu rakam netleşecek. Son olarak SGK uzmanları 5 aylık veriler ışığında yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesapladı.

    SGK uzmanı kuruşu kuruşuna hesapladı!

    Yılın ilk altı ayının enflasyon oranları açıklandıktan sonra emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Geriye bir veri kalmışken maaşlar için yeni hesaplamalar yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı ve geriye sadece haziran ayı enflasyon oranları açıklanması kaldı. Bu durumda milyonlarca emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyor. Son veriler emekli maaşları için yapılan zam hesaplamalarını da ortaya çıkardı.

    YENİ HESAPLAMALAR ORTAYA ÇIKTI

    SGK uzmanları 5 aylık veriler ışığında yeni maaşları tek tek hesapladı.

    Mevcut maaş: 7.500
    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.644,50
    Mevcut maaş: 7.600
    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.759,76
    Mevcut maaş: 7.700
    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.875,02
    Mevcut maaş: 7.800
    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.990,28
    Mevcut maaş: 7.900
    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.105,54

    Mevcut maaş: 8.000
    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.220,80
    Mevcut maaş: 8.100
    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.336,06
    Mevcut maaş: 8.200
    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.451,32
    Mevcut maaş: 8.300
    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.566,58
    Mevcut maaş: 8.400
    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.681,84
    Mevcut maaş: 8.500
    Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.797,10

        Mevcut maaş: 8.600
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.912,36
        Mevcut maaş: 8.700
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.027,62
        Mevcut maaş: 8.800
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.142,88
        Mevcut maaş: 8.900
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.258,14
        Mevcut maaş: 9.000
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.373,40
        Mevcut maaş: 9.050
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.431,03
        Mevcut maaş: 9.100
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.488,66
        Mevcut maaş: 9.200
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.603,92
        Mevcut maaş: 9.300
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.719,18

        Mevcut maaş: 9.400
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.834,44
        Mevcut maaş: 9.500
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 10.949,70
        Mevcut maaş: 9.600
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.064,96
        Mevcut maaş: 9.700
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.180,22
        Mevcut maaş: 9.800
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.295,48
        Mevcut maaş: 9.900
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.410,74
        Mevcut maaş: 10.000
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.526,00
        Mevcut maaş: 10.100
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.641,26
        Mevcut maaş: 10.200
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.756,52

        Mevcut maaş: 10.300
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.871,78
        Mevcut maaş: 10.400
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 11.987,04
        Mevcut maaş: 10.500
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 12.102,30
        Mevcut maaş: 10.600
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 12.217,56
        Mevcut maaş: 10.700
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 12.332,82
        Mevcut maaş: 10.800
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 12.448,08
        Mevcut maaş: 10.900
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 12.563,34
        Mevcut maaş: 11.000
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 12.678,60
        Mevcut maaş: 11.100
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 12.793,86
        Mevcut maaş: 11.200
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 12.909,12
        Mevcut maaş: 11.300
        Yüzde 15.26 zamlı maaş: 13.024,38

            Mevcut maaş: 11.400
            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 13.139,64
            Mevcut maaş: 11.500
            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 13.254,90
            Mevcut maaş: 11.600
            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 13.370,16
            Mevcut maaş: 11.700
            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 13.485,42
            Mevcut maaş: 11.800
            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 13.600,68
            Mevcut maaş: 11.900
            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 13.715,94
            Mevcut maaş: 12.000
            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 13.831,20
            Mevcut maaş: 12.100
            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 13.946,46
            Mevcut maaş: 12.200
            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 14.061,72
            Mevcut maaş: 12.400
            Yüzde 15.26 zamlı maaş: 14.292,24
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            Haberler Ekonomi SGK uzmanı kuruşu kuruşuna hesapladı: Süper zam sonrası SSK Bağ-Kur emekli maaşları en az bu kadar olacak
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