SGK uzmanı kuruşu kuruşuna hesapladı: Süper zam sonrası SSK Bağ-Kur emekli maaşları en az bu kadar olacak

Yılın ilk altı ayının enflasyon oranları açıklandıktan sonra emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Geriye bir veri kalmışken maaşlar için yeni hesaplamalar yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı ve geriye sadece haziran ayı enflasyon oranları açıklanması kaldı. Bu durumda milyonlarca emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyor. Son veriler emekli maaşları için yapılan zam hesaplamalarını da ortaya çıkardı.
YENİ HESAPLAMALAR ORTAYA ÇIKTI
SGK uzmanları 5 aylık veriler ışığında yeni maaşları tek tek hesapladı.
Mevcut maaş: 7.500
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.644,50
Mevcut maaş: 7.600
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.759,76
Mevcut maaş: 7.700
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.875,02
Mevcut maaş: 7.800
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.990,28
Mevcut maaş: 7.900
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.105,54
Mevcut maaş: 8.000
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.220,80
Mevcut maaş: 8.100
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.336,06
Mevcut maaş: 8.200
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.451,32
Mevcut maaş: 8.300
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.566,58
Mevcut maaş: 8.400
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.681,84
Mevcut maaş: 8.500
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 9.797,10