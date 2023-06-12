Halka arz takvimi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Haziran ayına sayılı günler kala şirketlerden peş peşe halka arz açıklaması geldi. 2023 Haziran'da halka arz olacak şirketleri sizler için derledik. Peki, halka arz tarihi ne zaman? İşte halka arz tarihleri...