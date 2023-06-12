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    • Ekonomi
    • 12.06.2023 10:04
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    • 12.06.2023 10:04
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    Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçları! HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 Pasifik Eurasia Lojistik halka arz kaç lot verdi?

    Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçları takip ediliyor. 6-7 Haziran 2023 tarihinde talep toplama işlemlerini tamamlayan Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. Bu nedenle konuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçları!

    Pasifik Eurasia (PASEU) halka arz sonuçları açıklandı. Peki, Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verdi, Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

    PASİFİK EURASİA LOJİSTİK KAÇ LOT VERDİ?

    Bireysel olarak eşit dağıtım yapılan halka arzda, 903.134 bireysel katılımcıya 35-37 adet lot düşmüştür.

    PASİFİKLOJİSTİK HALKA ARZ SONUÇLARI

    KAP açıklamasında Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 25,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 34.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 850.000.000 TL olmuştur.

    Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,3 katı, Yurt İçi Kurumsal

    Yatırımcılara ise yaklaşık 3,4 katı oranında talep gelmiştir.

    Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazındaaşağıdaki tabloda yer almaktadır.

        PASİFİK LOJİSTİK HALKA ARZ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Pasifik Lojistik halka arz lot dağıtımları yapıldıktan sonra katılımcılar için diğer merak konusu Pasifik Lojistik ne zaman işlem görecek oldu. Genel olarak halka arz tamamlandığı hafta işlem görmeye başlayan halka arzlara göre 12 Haziran 2023 tarihinde işlem görmeye başlayacak.

        PASİFİK LOJİSTİK HALKA ARZ KAÇ LİRAYDI?

        Oransal dağıtım yapan şirketin halka arz fiyatı 25,0 tl idi. Bir lot karşılığı 25,0 tl ödendi.

        HALKA ARZ SONRASI PARA İADESİ OLACAK MI?

        Evet, lotlar ile blokaj olan paradan kalan tutarlar 1-2 işlem gününde hesabınıza geçmiş olacaktır. Sorun yaşamanız durumunda ilgili kurum ile iletişime geçmelisiniz.
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        Haberler Ekonomi Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçları! HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 Pasifik Eurasia Lojistik halka arz kaç lot verdi?
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