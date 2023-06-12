Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçları! HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 Pasifik Eurasia Lojistik halka arz kaç lot verdi?

PASİFİK LOJİSTİK HALKA ARZ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Pasifik Lojistik halka arz lot dağıtımları yapıldıktan sonra katılımcılar için diğer merak konusu Pasifik Lojistik ne zaman işlem görecek oldu. Genel olarak halka arz tamamlandığı hafta işlem görmeye başlayan halka arzlara göre 12 Haziran 2023 tarihinde işlem görmeye başlayacak.