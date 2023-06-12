Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçları! HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 Pasifik Eurasia Lojistik halka arz kaç lot verdi?

Pasifik Eurasia (PASEU) halka arz sonuçları açıklandı. Peki, Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verdi, Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK KAÇ LOT VERDİ?
Bireysel olarak eşit dağıtım yapılan halka arzda, 903.134 bireysel katılımcıya 35-37 adet lot düşmüştür.
PASİFİKLOJİSTİK HALKA ARZ SONUÇLARI
KAP açıklamasında Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 25,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 34.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 850.000.000 TL olmuştur.
Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,3 katı, Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılara ise yaklaşık 3,4 katı oranında talep gelmiştir.
Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazındaaşağıdaki tabloda yer almaktadır.