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    • Ekonomi
    • 12.06.2023 08:30
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    • 12.06.2023 08:30
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    Kurban Bayramı ikramiyesine zam geldi mi? Bayram ikramiyesi 3.000 TL mi oldu 2023? Emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak 2023?

    Emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağı konusu ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bir takvime göre gerçekleştirilecektir. Genellikle ödemeler, bayramdan birkaç gün önce başlamaktadır. Ancak kesin ödeme tarihleri her yıl değişebilir. Emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı ve ödeme tarihlerini öğrenmek için SGK'nın resmi internet sitesini takip etmeniz önerilir. Ayrıca, SGK'nın müşteri hizmetleri hattından da bilgi alabilirsiniz. Peki bayram ikramiyesi 3.000 TL mi oldu 2023? Emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak 2023?

    takvim.com.tr
    Bayram ikramiyesi 3.000 TL mi oldu 2023?

    Haziran ayının gelmesiyle birlikte bayram ikramiye ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Peki, bayram ikramiyesi 3.000 TL mi oldu 2023? Kurban Bayramı ikramiyesine zam geldi mi? Emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak 2023? İşte merak edilenler...

    BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

    İkramiyeler ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi


    Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

    EYT'LİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

    Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.

    Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

        2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti tarafından açıklanmıştı.

        Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.

        3.000 TL OLUR MU?

        Henüz resmi açıklama gelmedi. Burada bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye yükselmesi durumunda yüzde 50 zam yapılmış olacak ki, 2023 yılı içerisindeki zam oranı ise yaklaşık yüzde 173 olacak.
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        Haberler Ekonomi Kurban Bayramı ikramiyesine zam geldi mi? Bayram ikramiyesi 3.000 TL mi oldu 2023? Emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak 2023?
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