Her haneye çifte sevinç yaşatacak para yardımı! Aile başına 10.000 TL ve üstü yardım verilecek! T.C Kimlik sonu 0,2,4,6,8 olan herkes...

Devlet her dönem olduğu ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımların genişletilmesi adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylar vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelere yönelik bu sistem, maddi destek sağlayarak gelir seviyesi asgari hayat standardının altında olan ailelere destek olmayı amaçlıyor.
HER HANEYE EN AZ ASGARİ ÜCRET
Dar gelirli gelirli vatandaşlara 53 başlıkta sosyal destek sağlanırken, önümüzdeki dönemde de yeni destekler hayata geçirilecek. Bu kapsamda bu yıl Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak.
Gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adı altında hayata geçirilecek aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasıyla gelir seviyesi asgari hayat standardının altında tek bir aile hane kalmayacak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak.