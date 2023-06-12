Her haneye çifte sevinç yaşatacak para yardımı! Aile başına 10.000 TL ve üstü yardım verilecek! T.C Kimlik sonu 0,2,4,6,8 olan herkes...

Devlet her dönem olduğu ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımların genişletilmesi adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylar vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelere yönelik bu sistem, maddi destek sağlayarak gelir seviyesi asgari hayat standardının altında olan ailelere destek olmayı amaçlıyor.