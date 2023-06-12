Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile destek programı destek ödemeleri haziran ayıyla birlikte merak edilmeye başlandı. 850-1250 TL arasında ödenen yardımın ne zaman yatacağı merak edildi. Peki, Haziran ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Haziran ayı Sosyal Yardım parası ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi bitti mi? İşte detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI, BİTTİ Mİ?
Aile destek yardımı 12 ay süre ile yapılacaktı. Yardımın son ödemesi Haziran ayı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen aile destek ödemesinin Haziran ayı desteği Temmuz'da hesaplara yatırılacak. Bu tarihten sonra, uzatılma durumu olmadığı takdirde aile destek ödemeleri son bulacak. Yardımdan faydalananlar ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından takip edebiliyor.
En fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım programının uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Son yapılan resmi açıklamaya göre destek, temmuz ayında noktalanacak.