Haziran ayı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesine zam geldi mi 2023? SSK, Bağkur, 4C ödeme tarihleri..

İKRAMİYELERE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Erdoğan son açıklamasında, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

Henüz zammın ne zaman veya ne kadar yapılacağı konusunda bilgiler netleşmedi...