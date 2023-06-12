Çılgın keşif gerçekleştirildi! Her yerden şakır şakır altın fışkırıyor: 14 asır boyunca saklamışlar

İsrail'deki arkeologlar Hermon Nehri (Banias) doğa koruma alanında gerçekleştirdikleri kazılar sırasında duvarın içine gizlenmiş bir altın sikke hazinesine rastladı. Toplamda 170 gram ağırlığındaki sikke istifi, dikkat çekici bir keşif olarak ön plana çıktı. Kazı ekibi bu hazinenin MS 635 yılında Müslümanların bölgeyi fethettiği dönemde sahibi tarafından saklandığını belirtiyor.
TARİHE IŞIK TUTAN KEŞİF!
Yapılan araştırmalar ve analizler bulunan sikkelere dair tarihi ve arkeolojik önemli ipuçları sunuyor. Sikkelere ait yazıtlar ve motifler, bölgedeki Bizans egemenliğinin son dönemlerine ışık tutuyor.
635 yılı Müslümanların bölgeyi fethettiği tarihi bir dönem olarak biliniyor ve bu hazinenin o döneme ait olduğu düşünülüyor.