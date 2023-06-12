2023 MSB bedelli askerlik ücreti ne kadar, taksitle ödenir mi? Bedelli askerlik parası ve ek bedel tutarı ne zaman ödenecek?

Bedelli askerlik parası ve ek bedel tutarı ne zaman ödenecek sorusu, Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika açıklaması sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. MEB, bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülere yönelik önemli ödeme uyarısında bulundu. Peki Bedelli askerlik parası ve ek bedel tutarı ne zaman ödenecek? Bedelli askerlik parası ve ek bedel tutarı ne zaman ödenecek MSB bedelli askerlik ücreti ne kadar, taksitle ödenir mi?
BEDELLİ ASKERLİK PARASI, EK BEDEL NE ZAMAN YATIRILACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kurban Bayramı tatili 27 Haziran 2023 tarihinde saat 13:00'te başlayıp 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan Bedel ve ek bedel tutarı 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran 2023 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi.