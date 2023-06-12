Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret ara zammı için geri sayım sona eriyor. İlk toplantı tarihinin belli olmasıyla birlikte başka detaylar da merak edildi. Peki, 2. asgari ücret toplantısı ne zaman 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman, yarın mı? Asgari ücret nasıl belirleniyor? İşte detaylar...
SÜREÇ BAŞLIYOR! 2023 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHLERİ BELLİ OLDU
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç başlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.
Toplantının saatiyle ilgili bir açıklama henüz bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldikçe detaylar eklenecektir.
TARAFLAR TEKLİFLERİNİ İLETECEK
Toplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak.