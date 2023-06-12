12-13-14-15 Haziran evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi! Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı almak isteyenlerin öncelikle belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Bu şartlar; gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık durumu ve ağır engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu. Bu şartları sağlayan kişiler, evde bakım maaşı almaya hak kazanıyorlar. Evde bakım maaşı alabilmek için hane halkının tüm net gelirleri toplanarak hane halkı sayısına bölünüyor. Engelli kişi de hane halkı içinde sayıldığı için bu hesaplamaya dahil ediliyor. Evde bakım maaşı almak isteyenler, engelli kişinin ikamet ettiği yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunarak işlemlerini tamamlayabilirler.