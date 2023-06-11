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    • Ekonomi
    • 11.06.2023 12:00
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    • 11.06.2023 12:00
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    A1 CAPİTAL halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? HALKA ARZ TARİHİ! A1 Capital hisse fiyatı ne kadar?

    A1 Capital halka arzı hakkında detaylar merak ediliyor. SPK'dan aldığı onayla hisselerinin yüzde 35'ini halka arz etmeye hazırlanıyor. A1 Capital Yatırım hisse kodu #A1Cap olarak açıklandı. Peki, A1 Capital hisse fiyatı ne kadar? A! Capital halka arzı kaç lot verir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    A1 CAPİTAL halka arz kaç lot verir?

    A1 Capital halka arzı hakkında detaylar merak ediliyor. SPK'dan aldığı onayla hisselerinin yüzde 35'ini halka arz etmeye hazırlanıyor. A1 Capital Yatırım hisse kodu #A1Cap olarak açıklandı. Peki, A1 Capital hisse fiyatı ne kadar? A! Capital halka arzı kaç lot verir? İşte detaylar...

    A1 CAPİTAL YATIRIM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

    A1 Capital Yatırım, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. A1 Capital Yatırım 25,00 TL'den halka arz olacak.

    A1 CAPİTAL YATIRIM HALKA HİSSE KODU NE?

    A1 Capital Yatırım hisse kodu #A1Cap olarak açıklandı.

        A1 CAPİTAL NE İŞ YAPAR?

        Türkiye sermaye piyasalarının yenilikçi gücü A1 Capital; uzmanlaşmış deneyimli kadrosu ve güçlü teknolojik altyapısı ile yatırımcılarına, dijital çağın yatırım fırsatlarını sunmayı hedefliyor.

        A1 Capital; Hisse Senedi ve VİOP işlemlerine aracılık, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yönetimi, Halka Arz, Borçlanma Aracı İhraçları, Şirket Değerlemesi, Şirket Satın Alma ve Birleşme, Proje Finansmanı, Sermaye Artırımı ve Çağrı İşlemlerine aracılık gibi sermaye piyasalarının tüm alanlarını kapsayan geniş yetkili aracı kurum olarak müşterilerine özel çözümler sunuyor.
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        Haberler Ekonomi A1 CAPİTAL halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? HALKA ARZ TARİHİ! A1 Capital hisse fiyatı ne kadar?
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