Asgari ücret ne zaman belli olacak? ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ! Tarih verildi! 11 bin 250 TL, 12.500 TL...

Milyonlarca vatandaş, yeni asgari ücret için geri sayıma başladı. İşte 2023 asgari ücret toplantı tarihleri ve tüm merak edilenler...
ASGARİ ÜCRET 2023 ARA ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.
ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete ara zamda ilk randevuya geri sayım hızlandı. Salı günü başlayacak görüşmelerde işçi temsilcileri, yüzde 25'in üzerinde bir artışı hedefleyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.