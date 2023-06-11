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    • Ekonomi
    • 11.06.2023 12:59
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    • 11.06.2023 13:00
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    Asgari ücret ne zaman belli olacak? ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ! Tarih verildi! 11 bin 250 TL, 12.500 TL...

    Asgari ücret 2023 ara zam için ilk toplantı tarihi belli oldu. Zam için geri sayıma başlayan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantı tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret ne zaman belli olacak?

    Milyonlarca vatandaş, yeni asgari ücret için geri sayıma başladı. İşte 2023 asgari ücret toplantı tarihleri ve tüm merak edilenler...

    ASGARİ ÜCRET 2023 ARA ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

    ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

    Asgari ücrete ara zamda ilk randevuya geri sayım hızlandı. Salı günü başlayacak görüşmelerde işçi temsilcileri, yüzde 25'in üzerinde bir artışı hedefleyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

        Komisyon toplantısında enflasyon verileri ve son günlerde döviz kurlarında yaşanan artış da gündeme gelecek. İşçi temsilcilerinin, mayıs ayında doğal gazdaki "sıfır fiyat" ayarlamasıyla düşen enflasyon oranlarının üzerine refah payı talebini masaya getirmesi bekleniyor.

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz zammı için yaptığı "Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak" açıklaması, ücretlere eklenmesi beklenen refah yapı ile birlikte 12 bin lira seviyesine işaret ederken, işçi temsilcilerinin gündemi ise enflasyon ve döviz fiyatlarının alım gücüne etkisi olacak.

        Bu yılın başında Türk-İş'in "kırmızı çizgi" olarak dile getirdiği 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 362 TL'ye ulaşırken, bir başka kriter sayılan bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 13 bin 440 TL olarak açıklandı. Kendi verileri ışığında Türk-İş heyetinin, yüzde 25'in altında bir zam teklifine sıcak bakmaması, bunun üzerinde bir artışı zorlaması bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret ne zaman belli olacak? ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ! Tarih verildi! 11 bin 250 TL, 12.500 TL...
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