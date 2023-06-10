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    • Ekonomi
    • 10.06.2023 12:01
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    • 10.06.2023 12:01
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    Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi 2023? Ödeme takvimi...

    Emekli ikinci bayram ikramiyesini almak için Kurban Bayramı'nı beklerken bir yandan da emekli bayram ikramiyesinde yeni tutarın ne olacağını merak ediyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte detaylar...

    Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi 2023?

    Emekli bayram ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı. Bu sene Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihler öncesinde bayram ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte ödeme takvimi...

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıklamış, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilerin hesabına 2000 TL emekli bayram ikramiyesi yatırılmıştı. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.

    BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

    Şehit yakınları ve gaziler, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

        Konu hakkında tarih açıklaması gelmese de Kurban Bayramı'ndan 1 hafta önce ikramiye alacakların hesabına ödemeler yatırılacak. Bu sene Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

        Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce yani 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi 2023? Ödeme takvimi...
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