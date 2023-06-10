Seçim görevlisi ücretleri ödeme tarihi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 14 Mayıs'ta yapılan birinci turda ve 28 Mayıs dün yapılan ikinci turun tamamlanmasıyla merak konusu oldu. Seçim görevlileri, vatandaşların oy verme sürecinde yönlendirme, mühür ve oy pusulası teslim etme, seçim kabini hazırlama, oy döküm ve sayım işlemlerinde görev aldılar. Peki, seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 1. ve 2. tur sandık görevlisi, ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
İlk tur 14 Mayıs'ta düzenlenmişti. Seçim günü 6 asıl, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşan seçim kurulu ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. Yüksek Seçim Kurulu seçim günü görev yapanlara ödemelerin hangi tarihte yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
Ancak 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçiminin tamamlanmasının ardından Sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ İLK TUR VE İKİNCİ TUR FARKLI MI OLACAK?
14 Mayıs Pazar günü 28. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimi ilk turu yapıldı. Burada oy sayımı ve teslimat işlemleri gece geç saatlere kadar sürdü. 28 Mayıs Pazar günü ise sadece Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak. Sandıklara görev alanlar ise ilk tur ve ikinci turda görev yapanlarda ücret farkı olup olmadığını merak ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapmadı. Ancak 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde seçimlerde görev alanlara aynı ücretlerin yatırılması bekleniyor. Siyasi parti müşahitleri ise gönüllü olarak görev aldıklarından herhangi bir ödeme yapılmayacak.