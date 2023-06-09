Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi araştırmalar hızlandı. Yeni zamlı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı da belli oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...
ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI!
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.
MUSTAFA ELİTAŞ ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNİ DUYURDU
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.