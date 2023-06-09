SGK uzmanı müjdeyi verdi! 2000-2008-2015 arası işe girenlere onay çıktı 10-15 yıl primle erken emeklilik SGK yaş hesap tablosu

SGK emeklilik yaşını beklemek istemeyen ve belirli şartları yerine getiren kişilere erken emeklilik fırsatı sunuyor. Bu fırsat, ilk sigorta başlangıç tarihine göre 10 yıllık prim ödeme süresini tamamlayan bireylere sağlıyor. Evrakların teslim edilmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu hızlı bir şekilde emekli maaşı bağlıyor. Kısacası 10 yıl erken emeklilik konusunda ilk sigorta tarihi bu durumda büyük önem taşıyor. Yani erken yaşlarda sigortanızın başlamış olmasına bakılıyor.
10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİLİK MÜJDESİ!
SGK uzmanları bazı durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini söylüyor.
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.