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    • Ekonomi
    • 09.06.2023 09:34
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    • 09.06.2023 09:34
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    Kıyıda köşede 150.000 TL'niz varsa müjde yaşadınız! Bankalarda parası olanın ağzı kulaklarına varacak! 32 günlük kazancınız...

    Bankalarda sunulan mevduat faiz oranları yatırımcılar için önemli bir tercih faktörü haline geliyor. Parası olan vatandaşlar katbekat mevduat hesaplarıyla birikimiyle ekstra kazanç sağlayabiliyor. Mevduat hesapları son dönemde pek çok kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen birey sayısında artış yaşanmaya başladı. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor.

    Kıyıda köşede 150.000 TL’niz varsa müjde yaşadınız! Bankalarda parası olanın ağzı kulaklarına varacak! 32 günlük kazancınız...

    Para birikimi yapan vatandaşlar, bankaların güncellenen mevduat faiz oranlarını takip ederek en iyi getiriyi elde etmeyi hedefliyor. Mevduat faiz oranları, bankalar arasındaki rekabetin etkisiyle sık sık güncelleniyor ve müşteri kazanmak isteyen bankalar arasında kıyasıya bir yarış sürüyor. Bankalar müşterilerinin birikimlerini artırabilmeleri için cazip faiz oranları sunuyor. Hal böyle olunca para birikimi olan vatandaşlar en iyi getiriyi sağlayan yeri öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor.

    AKBANK

    Faiz Oranı
    %36,00
    Net Getiri
    4.497,53 TL
    Vade Sonu Ödeme
    154.497,53 TL

    GARANTİ BBVA

    Faiz Oranı
    %31,00
    Net Getiri
    3.872,88 TL
    Vade Sonu Ödeme
    153.872,88 TL

        AKBANK

        Faiz Oranı
        %35,00
        Net Getiri
        4.372,60 TL
        Vade Sonu Ödeme
        154.372,60 TL

        QNB FİNANSBANK

        Faiz Oranı
        %25,50
        Net Getiri
        3.185,75 TL
        Vade Sonu Ödeme
        153.185,75 TL

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Faiz Oranı
        %14,50
        Net Getiri
        1.811,51 TL
        Vade Sonu Ödeme
        151.811,51 TL
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            Haberler Ekonomi Kıyıda köşede 150.000 TL'niz varsa müjde yaşadınız! Bankalarda parası olanın ağzı kulaklarına varacak! 32 günlük kazancınız...
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