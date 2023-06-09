HALKA ARZ TARİHİ! A1 Capital hisse fiyatı ne kadar? A1 CAPİTAL halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

A1 Capital halka arzı hakkında detaylar merak ediliyor. SPK'dan aldığı onayla hisselerinin yüzde 35'ini halka arz etmeye hazırlanıyor. A1 Capital Yatırım hisse kodu #A1Cap olarak açıklandı. Peki, A1 Capital hisse fiyatı ne kadar? A! Capital halka arzı kaç lot verir? İşte detaylar...
A1 CAPİTAL YATIRIM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
A1 Capital Yatırım, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. A1 Capital Yatırım 25,00 TL'den halka arz olacak.
A1 CAPİTAL YATIRIM HALKA HİSSE KODU NE?
A1 Capital Yatırım hisse kodu #A1Cap olarak açıklandı.