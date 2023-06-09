Dolar, euro, sterlin ne kadar, kaç TL oldu? 18-22 ayar bilezik, 0.25-0.50, 18-22 ayar çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

Altın, güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olarak popülerliğini koruyor. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar döviz kurları ve altın fiyatlarının gelecekteki eğilimleri anlamak adına hem canlı grafiği hem de uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Peki, dolar, euro, sterlin ne kadar, kaç TL oldu? 18-22 ayar bilezik, 0.25-0.50, 18-22 ayar çeyrek, gram, tam altın fiyatları kaç TL oldu? İşte son gelişmeler!
DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatlarının seyri hakkında İslam Memiş şu şekilde konuştu:
"Ons altın şu anda bin 960 dolar seviyesinde stabil durumunu hala devam ettiriyor. 1.968 dolar seviyesinin kırılması biraz zor. Kısa vadede 1910 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum ons altın tarafında. Benim altın olarak yönüm negatif. Altın şu anda dolar endeksli olarak yükseliş gösteriyor.