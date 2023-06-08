Emekli bayram ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı. Bu sene Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihler öncesinde bayram ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte ödeme takvimi...