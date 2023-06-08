Milyonlarca tonluk dev keşif! Madenden şarıl şarıl bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor: Dünyadaki rezervleri ikiye katladı

MİLYONLARCA TONLUK DEV KEŞİF!

Yapılan ilk tahminlere göre Norveç Denizi ve Grönland Denizi'nin uzak bölgelerindeki polimetalik sülfürler, yıllık dünya üretim miktarının yaklaşık iki katı olan 38 milyon ton bakır, 45 milyon ton çinko, 2 bin 317 ton altın ve 85 bin ton gümüş içeriyor.