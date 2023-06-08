Milyonlarca tonluk dev keşif! Madenden şarıl şarıl bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor: Dünyadaki rezervleri ikiye katladı

Norveç Petrol Müdürlüğü (NPD) tarafından yapılan açıklamada Norveçli bir araştırma ekibinin ülkenin geniş kıta sahanlığının deniz yatağının altında büyük miktarda metal ve mineral rezervleri keşfettiği belirtildi. Bu bölgelerde yer alan yatakların, dünya çapında yıllık çıkarılan hacmin yaklaşık iki katı olan rezerve sahip olduğu düşünülüyor.
Ayrıca milyonlarca yıl boyunca ana kaya üzerinde büyüyen manganez kabuklarının da yaklaşık 24 milyon ton magnezyum, 3,1 milyon ton kobalt ve nadir toprak metalleri arasında yer alan 1,7 milyon ton seryum içerdiği tahmin ediliyor.