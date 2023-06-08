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    • Ekonomi
    • 08.06.2023 13:29
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    • 08.06.2023 13:29
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    Milyonlarca tonluk dev keşif! Madenden şarıl şarıl bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor: Dünyadaki rezervleri ikiye katladı

    Norveçli yetkililer Norveç ve Grönland Denizi açıklarında dünya genelinde üretilen hacmin yaklaşık iki katı kadar büyük miktarlarda bakır, çinko, altın ve gümüş bulunduğunu duyurdu. Bu keşif, Norveç'in dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçılarından biri olduğu göz önüne alındığında ülkeye altından nadir toprak metallerine kadar önemli miktarda mineral kaynaklarının çıkarılma fırsatı sunuyor.

    Milyonlarca tonluk dev keşif!

    Norveç Petrol Müdürlüğü (NPD) tarafından yapılan açıklamada Norveçli bir araştırma ekibinin ülkenin geniş kıta sahanlığının deniz yatağının altında büyük miktarda metal ve mineral rezervleri keşfettiği belirtildi. Bu bölgelerde yer alan yatakların, dünya çapında yıllık çıkarılan hacmin yaklaşık iki katı olan rezerve sahip olduğu düşünülüyor.

    MİLYONLARCA TONLUK DEV KEŞİF!

    Yapılan ilk tahminlere göre Norveç Denizi ve Grönland Denizi'nin uzak bölgelerindeki polimetalik sülfürler, yıllık dünya üretim miktarının yaklaşık iki katı olan 38 milyon ton bakır, 45 milyon ton çinko, 2 bin 317 ton altın ve 85 bin ton gümüş içeriyor.

    Ayrıca milyonlarca yıl boyunca ana kaya üzerinde büyüyen manganez kabuklarının da yaklaşık 24 milyon ton magnezyum, 3,1 milyon ton kobalt ve nadir toprak metalleri arasında yer alan 1,7 milyon ton seryum içerdiği tahmin ediliyor.

        Bunun yanı sıra 8,4 milyon ton titanyum, 1,9 milyon ton vanadyum ve neodim, itriyum ve disprosyum gibi diğer nadir toprak metallerini içerdiği düşünülüyor.

        NPD'nin Teknoloji ve Analiz Direktörü Kjersti Dahle "Çalışma alanındaki deniz tabanında bulunan metallerden magnezyum, niyobyum, kobalt ve nadir toprak mineralleri, Avrupa Komisyonu'nun kritik mineraller listesinde yer alıyor" dedi.

        Dahle ayrıca, "Neodimyum ve disprosyum gibi pahalı nadir mineraller, rüzgar türbinlerindeki mıknatıslar ve elektrikli araçların motorları için son derece önemlidir" şeklinde ekledi.
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            Haberler Ekonomi Milyonlarca tonluk dev keşif! Madenden şarıl şarıl bakır, çinko, altın, gümüş fışkırıyor: Dünyadaki rezervleri ikiye katladı
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