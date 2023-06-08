Kurban Bayramı ikramiyesine zam geldi mi? Bayram ikramiyesi 3.000 TL mi oldu 2023? Emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak 2023?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte bayram ikramiye ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Peki, bayram ikramiyesi 3.000 TL mi oldu 2023? Kurban Bayramı ikramiyesine zam geldi mi? Emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak 2023? İşte merak edilenler...
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.
Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
EYT'LİLER İKRAMİYE ALACAK MI?
Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.
Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.